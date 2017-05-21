رغم إدخال جوجل للعديد من المزايا على نظام “أندرويد” لتحسين عمر البطارية إلا أن مشاكل استنزاف البطارية تبقى من المشاكل الشائعة على مختلف الهواتف الذكية.

ومع نظام أندرويد 6 والإصدارات الأحدث، شاهدنا عدة مزايا جديدة كلياً لزيادة عمر البطارية من بينها ميزة Doze، لكن تبقى هناك العديد من الطرق الإضافية لتحسين أداء البطارية، وهذا ينطبق حتى على المستخدمين الذين يعتمدون على أحدث إصدار من نظام تشغيل أندرويد.

وفيما يلي 10 نصائح لتحسين عمر البطارية لهواتف “أندرويد”، حسب “البوابة العربية للأخبار التقنية”:

افحص التطبيقات التي تستهلك البطارية بشكل كبير، إن كان بإمكانك الاستغناء عنها أو الاعتماد على بديل آخر، فيفضل أن تقوم بإلغاء تثبيتها، بعض التطبيقات المجانية تستهلك البطارية بشكل أكبر نظراً لعرض الإعلانات خاصة المصممة بشكل سيء، لذا يُمكنك الاعتماد على الإصدار المدفوع من تطبيقاتك المجانية المفضلة أو الاعتماد على بديل آخر أقل استهلاكاً للطاقة.

أزل تطبيقات الويدجت widget غير الضرورية من الشاشة الرئيسية، كونها تحتاج إلى تحديثات دائمة في الوقت الحقيقي هذا بخلاف الرسوم المتحركة التي تستنزف البطارية.

في المناطق التي تعاني من ضعف إشارة شبكة الهاتف المحمول، يستحسن تشغيل وضع الطيران منعاً لاستهلاك المزيد من الطاقة في مثل هذه المناطق لمحاولة الاتصال بالشبكة.

إن كنت من المستخدمين الذين يعتمدون على إصدارات قديمة من أندرويد فيمكنك تنزيل تطبيق Doze الذي يأتي بمزايا مشابهة لميزة Doze المتوفرة افتراضياً في نظام أندرويد 6 مارشميلو والإصدارات الأحدث.

عطل الـ GPS عند عدم حاجتك له، فالتشغيل الدائم للموقع الجغرافي يستنزف البطارية بصورة كبيرة، ويُمكنك تفعيله بكل سهولة عند حاجتك له للتنقل عبر تطبيقات الخرائط.

احرص على تنزيل تحديثات النظام أولاً بأول وكذلك تحديث التطبيقات، حيث تتضمن هذه التحديثات إصلاحات لبعض المشاكل والعيوب التي من شأنها استنزاف البطارية.

حاول الإبقاء على نسبة شحن البطارية ما بين 40- 80% لتجنب بعض الأضرار الناتجة عن خفض مستوى البطارية أو تركها بشكل مشحون دائماً.

في بعض الأحيان، يساعد التفريغ الكامل في الحفاظ على قدرتها لكن يجب أن تقوم بذلك على فترات متباعدة (كل 3 أشهر مرة واحدة تُعد فترة مقبولة لهذه الممارسة).

تجنب وضع الهاتف في أماكن مرتفعة الحرارة، مثل داخل السيارة في يوم مشمش فارتفاع درجة حرارة الهاتف تعمل على استنزاف البطارية بشكل أسرع.