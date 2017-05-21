أكدت الإعلامية لميس الحديدي، أن دول الخليج العربي لم تكن تريد أن تسمع من القمة العربية الإسلامية الأمريكية المنعقدة بالمملكة العربية الإسلامية، بحضور الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، غير الهجوم على دولة إيران.

وقالت في برنامجها “هنا العاصمة”، المذاع على شاشة “cbc”، مساء الأحد، إن مواجهة الإرهاب غير واضحة المعالم في خطابات رؤساء وزعماء العرب، كما أنه لم يتم التعريج على ذكر حل الدولتين وإقامة دولة فلسطينية مستقلة.

ولفتت إلى أن حديث الرئيس عبدالفتاح السيسي كانت أكثر كلمة جريئة في القمة، حيث كان واضحًا حينما قال إن هناك دول في المنطقة تدعم وتمول الإرهاب وتوفر ملاذات آمنة للإرهابيين، مؤكدةً أنه إذا لم يُكشف الغطاء الحقيقي عن دول الإقليم التي تمثل خطر على الأمن القومي العربي، سنظل صورة خلفية للتغير الفاعل على الأرض.