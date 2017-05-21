حسم فريق ريال مدريد لقب الدوري الإسباني الممتاز لكرة القدم للمرة الـ 33 في تاريخه وبعد 5 سنوات من الغياب بعدما تغلب على نظيره مالاجا في الجولة الـ 38 والأخيرة من الليجا الإسبانية.

افتتح النجم البرتغالى كريستيانو رونالدو، التهديف مبكرا لصالح ريال مدريد فى الدقيقة الثانية من بداية المباراة بعد تمريرة رائعة من إيسكو.

وأنقذ الكوستاريكى كيلور نافاس، حارس ريال مدريد مرماه من أخطر فرص مالاجا بعدما تصدى لتسديدة صاروخية حولها إلى ركلة ركنية ثم اصطدم بالقائم فى الدقيقة 21 من زمن المباراة.

وسجل ريال مدريد رقما قياسيا جديدا بعدما نجح فى التسجيل خلال جميع مبارياته فى الموسم الحالى للدوري الإسباني وذلك للمرة الأولى فى تاريخه.

وفي الشوط الثاني استطاع كريم بنزيمة أن يضيف هدف التعزيز للميرنجي في الدقيقة 55 بعدما حول كرة داخل شباك كاميني حارس مالاجا .

واحتل الريال صدارة الليجا برصيد 93 نقطة فيما حل برشلونة في المركز الثاني برصيد 90 نقطة بعدما فاز على إيبار بثلاثة أهداف مقابل هدفين .

فيما توقف رصيد مالاجا عند النقطة 46 في المركز الحادي عشر.