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طارق الخولي مستمر في استجواب وزيرة الهجرة.. والسبب!
طارق الخولي - عضو مجلس النواب المصري

طارق الخولي مستمر في استجواب وزيرة الهجرة.. والسبب!

2017-05-21 21:19:12
كتب - متابعات

أكد االنائب طارق الخولي، عضو مجلس النواب، أنه مستمر في تقديم استجواب ضد وزارة الهجرة، لإهدار المال العام، مشيرًا إلى أنهم أنفقوا 900 ألف جنيه لتطوير مقر الوزارة وهو عبارة عن “شقة”، معتبرا أن هذا المبلغ تبديد مال عام خاصة وأن الوزارة ستنقل إلى العاصمة الإدارية الجديدة.

وأضاف في مداخلة هاتفية ببرنامج “الحياة اليوم” المذاع عبر فضائية “الحياة”، اليوم الأحد، أن الرد على ما يثار في البرلمان يكون بالبرلمان، وليس بتصريحات إعلامية، لافتا إلى أن الوزارة تقر بصرف 3 مليون جنيه للتوعية بمخاطر الهجرة الغير شرعية، معقبا: “أنا مش عارف الفلوس دي اتصرفت فين؟”

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