حول فريق برشلونة تاخره بهدفين لفوز بثلاثة أهداف في المباراة التي جمعته بمنافسه إيبار في الجولة الأخيرة من الدوري الإسباني الممتاز لكرة القدم والتي حسمها ريال مدريد لصالحه بعد الفوز على مالاجا بنفس الجولة اليوم.

واستطاع إيبار أن يخرج الشوط الأول متقدما بهدف عن طريق تاكاسي إينوي في الدقيقة 7 من الشوط وفرض السيطرة على مجريات المباراة مع بدايتها بعد تحويل عرضية لداخل شباك الكاتالونيين .

وأهدر لويس سواريز فرصة تسجيل ثلاث فرص خلال الشوط الأول كانت اهمهم في الدقيقة 36 بعدما تلقى تمريرة من إنيستا لينفرد على إثرها بالمرمى ليصوب الكرة التي تصدى لها حارس إيبار وتخرج لركنية لم تسفر عن خطورة.

وفي الدقيقة 45 أهدر بينا فرصة هدف ثان لإيبار بشكل غريب بعدما سقطت الكرة من يد تير شتيجن إلا أن اللاعب صوبها بجانب قائم المرمى الخالي ليهدر ثاني أهداف فريقه.

نجح فريق برشلونة من زيادة الضغط على لاعبي إيبار في الشوط الثاني إلا أن إيبار تمكن من تسجيل الهدف الثاني عن طريق إينوي في الدقيقة 61.

واستطاع نيمار أن يقلص الفارق بعدما سدد كرة قوية في الدقيقة 62 لترتطم بالقائم قبل أن تصطدم بقدم جونكا مدافع إيبار لتسكن شباك فريقه بالخطأ.

وحصل برشلونة على ركلة جزاء في الدقيقة 68 تصدى ميسى لتصويبها، إلا أن حارس إيبار أنقذ فريقه من التعادل وتصدى لها

وأوقف سواريز سلسلة الفرص الضائعة مسجلاً الهدف الثاني في الدقيقة 73 بعدما تلقى كرة رأسية من ألكاسير البديل ليضعها الأوروجوياني بقدمه داخل الشباك.

واحتسب حكم المباراة ركلة جزاء لصالح نيمار في الدقيقة 75 تعرض على إثرها كابا للطرد ليقرر ميسي تصويبها مجدداًَ إلا أنه نجح في تسجيلها هذه المرة مضيفاً الهدف الثالث لبرشلونة.

واختتم ميسي أهداف برشلونة في المباراة بعد تسجيل الهدف الرابع في الدقيقة الأخيرة من عمر المواجهة، ليطلق بعدها حكم اللقاء صافرته معلناً نهاية منافسات الليجا رسمياً.

واحتل برشلونة المركز الثاني برصيد 90 نقطة فيما توقف رصيد إيبار عند النقطة 54 في المركز العاشر ، في حين احتل ريال مدريد المركز الأول برصيد 93 نقطة محققاً لقب الليجا بعد غياب 5 سنوات.