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إيناسيو: أثق في قدرات اللاعبين لتحقيق الفوز علي أهلي طرابلس
ايناسيو

إيناسيو: أثق في قدرات اللاعبين لتحقيق الفوز علي أهلي طرابلس

2017-05-21 21:07:56

أكد البرتغالي أوجستو إيناسيو المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك على صعوبة مباراة أهلي طرابلس الليبي بدوري أبطال أفريقيا.

وقال إيناسيو أنه درس فريق أهلي طرابلس بشكل جيد، ويعرف كل نقاط القوة والضعف به.

وتابع قائلا  “علينا أن نقاتل واللعب بروح جماعية ، أثق في قدرات اللاعبين لتحقيق الفوز”.

ويستعد الزمالك لمواجهة أهلي طرابلس الثلاثاء القادم بالحولة الثانية لدور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.

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