نمضي الكثير من الوقت على أجهزة الآي فون، لكننا ما زلنا لم نتعرف بعد على خصائصه.

إليك بعض الميزات السرية التي قد لا تكون ملماً بها حتى الآن، حسب صحيفة” هافينجتون بوست” الأمريكية عن صحيفة ” ذا صن” البريطانية.

1- استخدام زر الصوت لالتقاط صورة

ليس هناك حاجة كي تثني إبهامك بطريقة غريبة وأنت ممسك بهاتفك الآي فون وتمد يدك لالتقاط صورة سيلفي، كل ما عليك هو الضغط على زر التحكم في الصوت.

2- اشحن هاتفك بسرعة

إذا كنت تحتاج شحن هاتفك بسرعة، فقم بوضع هاتفك على وضع الطيران حين تصله بالشاحن وستجد أنه يشحن بسرعة أكثر مرتين من الطبيعي.

3- الطائرات الموجودة فوقك

إحدى أكثر الميزات التي ليس من ورائها طائل ولكن تظل مدهشة هي إمكانية التحقق مما إذا كان هناك أي طائرات في المجال الجوي فوقك، فقط، اسأل سيري: “ما هي الطائرات الموجودة فوقي؟ What planes are above me?” أو قل “الطائرات فوقي Planes overhead”؛ للحصول على قائمة بالطائرات التي تحوم على ارتفاع آلاف الأقدام فوقك في السماء.

4- تقييد عمليات شراء التطبيقات

جميع الآباء يفزعون من فحص فاتورة هاتف طفلهم ورؤية مبالغ مزعجة باهظة مدفوعة للتطبيقات، وللسيطرة على ما تنفقه، اذهب إلى الإعدادات العامة واضغط على القيود.

مرر الصفحة للأسفل وألغ التحديد الموجود على خيار “In-app purchases”؛ لإيقاف التطبيقات من فرض رسوم عليك مقابل الإضافات.

5- اجعل سيري يقرأ لك بصوتٍ عالٍ

إذا كنت ترى صوت سيري منخفضاً، فإنه يمكنك جعله أعلى، لتحويل نص ما إلى كتاب صوتي، اذهب إلى Settings، ثم General، ثم Accessibility and then Speech، كل ما عليك القيام به هو فتح الشاشة التي تريد أن يقرأها لك سيري واضغط على خيار التحدث.

6- المعلومات الطبية الطارئة

إذا قمت بإعداد ملف تعريفي طبي في تطبيق Health، فيمكنك تخزين جميع معلوماتك الحيوية هناك، ويعني هذا أنه في وقت الأزمات، يمكن لأي شخص الوصول إلى معلوماتك الطبية الطارئة دون حتى فتح الهاتف، كل ما عليك القيام به هو الضغط على الزر الطبي على الشاشة المغلقة.

7- تعرف على تاريخ الرسائل

ليس عليك كل مرة أن تضغط على نص الرسالة المكتوبة كي تعرف تاريخ إرسالها أو وصولها، يمكنك المرة المقبلة أن تضغط على أي رسالة وتحركها قليلاً للجهة الأخرى وسيظهر تاريخها.

8. عدسة مكبرة

هل تعلم أن بإمكانك تحويل الآي فون إلى عدسة مكبرة؟ اتبع هذه الخطوات لتكتشفها.

9. اجعل آي فون يُعلِمك بهوية المتصل

يستطيع هاتفك الآي فون إعلامك بهوية المتصل دون أن تتحقق من هاتفك، وهناك ميزة عظيمة عندما يكون الهاتف في الجانب الآخر من الغرفة أو في جيبك أو تستمع إلى الموسيقى أو خلال قيادة السيارة، افتح الإعدادات، ثم الهاتف واختر إعلان هوية المتصل، عندما يرن فسوف يتلو عليك اسم او رقم المتصل، ولا تنتهي مزايا تلك الهواتف وستتعرف على المزيد منها خلال هذا المقطع.