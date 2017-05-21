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ماذا قال مكرم محمد أحمد عن كلمة السيسي في السعودية؟
مكرم محمد أحمد

ماذا قال مكرم محمد أحمد عن كلمة السيسي في السعودية؟

2017-05-21 21:07:40
كتب - متابعات

أكد الكاتب الصحفي مكرم محمد أحمد، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، أن كلمة الرئيس عبدالفتاح السيسي، في القمة العربية الإسلامية - الأمريكية، المنعقدة في الرياض، جعلته يشعر بالفخر بالوطن، موضحًا أن السيسي قدم بلادنا دولة قوية متمكنة تحارب الإرهاب منذ 3 سنوات، وتدفع ثمن الأرض تضحيات أولادها.

وقال في مداخلة هاتفية ببرنامج “على مسئوليتي”، المذاع على شاشة “صدى البلد”، مساء الأحد إن الرئيس السيسي، كان قويًا وواضحًا ذو رؤية استراتيجية، ولعل هذا الخطاب أهم كلمة ألقاها الرئيس على امتداد السنوات الماضية.

ولفت إلى أن الرئيس أكد دور الأزهر الشريف كمرجعية للإسلام الوسطي، لافتًا إلى أن مصر أكدت أنه لا انتقائية بين الجماعات الإرهابية فجميعها متطرفة.

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