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زفيريف يتوج ببطولة روما للتنس على حساب دجوكوفيتش
زفيريف

زفيريف يتوج ببطولة روما للتنس على حساب دجوكوفيتش

2017-05-21 21:05:11

تُوج الألماني ألكسندر زفريف، اليوم الأحد، بلقب بطولة روما لتنس الأساتذة ذات الألف نقطة بالفوز على الصربي نوفاك ديوكوفيتش - المصنف الثاني عالميا - بمجموعتين دون رد بواقع 6-4 و6-3 في الدور النهائي.

وبهذا التتويج ، حقق زفريف (30 عاما) لقبه الثالث هذا الموسم، بعد الفوز ببطولتي مونبلييه وميونخ، ليتقدم سبعة مراكز في تصنيف رابطة محترفي التنس ويحتل المركز العاشر للمرة الأولى في مسيرته.

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