تُوج الألماني ألكسندر زفريف، اليوم الأحد، بلقب بطولة روما لتنس الأساتذة ذات الألف نقطة بالفوز على الصربي نوفاك ديوكوفيتش - المصنف الثاني عالميا - بمجموعتين دون رد بواقع 6-4 و6-3 في الدور النهائي.

وبهذا التتويج ، حقق زفريف (30 عاما) لقبه الثالث هذا الموسم، بعد الفوز ببطولتي مونبلييه وميونخ، ليتقدم سبعة مراكز في تصنيف رابطة محترفي التنس ويحتل المركز العاشر للمرة الأولى في مسيرته.