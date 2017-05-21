

روت طالبة بكلية الطب البيطري بجامعة القاهرة، تفاصيل تهديد زميلها بنشر فيديوهات إباحية مزيفة لها، لافتة إلى أن المتهم تواصل معها برسائل تهديد على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك” واكتشفت أنه زميلها بالكلية استطاع اختراق حسابها.

وأشارت خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “90 دقيقة”، المذاع على قناة”المحور”: إلى أن المتهم أرسل لها فيديو إباحيا مزيفا مستخدمًا صورتها في بداية الفيديو لتهديدها، لافتة إلى أن والدها اتفق مع الشرطة على خداعه ومقابلته لكي يحصل على مبلغ 2000 جنيه حتى تم القبض عليه وإحالته لشرطة مصر الجديدة.

وأردفت: “قلتله اتقي ربنا انت معندكش اخوات بنات قاللى لا فكك من الكلام ده”، لافتة إلى أن المتهم طالبها بتصوير نفسها عارية وإرسال الصور له على فيس بوك.

وأوضحت: أن هاتف المتهم فضحه والشرطة اكتشفت وجود صور ومشاهد إباحية لزميلاتها على ملف خاص بهاتفه، حيث إنه كرر نفس الواقعة مع أكثر من فتاة.

ولفتت إلى أن المتهم كان في حالة من البرود واللا مبالاة عقب القبض عليه ولم يكن مهتمًا بما حدث على الإطلاق، مشيرة إلى أن أهل المتهم حاولوا الضغط عليهم كثيرًا للتنازل عن البلاغ والقضية ورفضوا ذلك لأنها قضية شرف.

وكانت محكمة جنح الجيزة قضت بمعاقبة طالب كلية البيطري بجامعة القاهرة بعد نشره فيديوهات إباحية مزيفة لزميلات