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"عبدالحميد" يشيد بالسيسي في القمة الإسلامية: "سمى الأشياء بمسمياتها"
الإعلامي عمرو عبدالحميد

"عبدالحميد" يشيد بالسيسي في القمة الإسلامية: "سمى الأشياء بمسمياتها"

2017-05-21 21:18:06


أشاد الإعلامي عمرو عبدالحميد، مقدم برنامج “رأي عام”، على قناة “TEN”، بكلمة الرئيس عبدالفتاح السيسي التي ألقاهاه في القمة العربية الإسلامية بحضور الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.
وقال “عبدالحميد”، في برنامجه اليوم الأحد، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي “سمى الأشياء بأسمائها”، وأكد على ضرورة مواجهة التنظيمات الإرهابية دون تمييز على جميع الجبهات، وضرورة المواجهة الشاملة خاصة فيما يتعلق بالتسليح والدعم الأيدولوجي.
وأشار “عبدالحميد”، إلى أن الرئيس عبدالفتاح السيسي، حدد تعريف من هو الإرهابي، وقال إنه ليس الشخص الذي يحمل السلاح، ولكن كل من يقدم الدعم والغطاء السياسي له أيضا يعتبر إرهابيا.

تقدم الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال كلمته التي ألقاها في القمة العربية الإسلامية الأميركية المنعقدة بالرياض، بمبادرة من 4 نقاط لمحاربة التطرف والإرهاب في العالم.

وفي النقطة الأولى قال السيسي إنه “ينبغي محاربة جميع التنظيمات الإرهابية بدون تمييز، وعدم اقتصارها على تنظيمين اثنين، ويجب أن تكون المواجهة شاملة ومتزامنة على جميع الجبهات، وفي هذا المجال فإن مصر تخوض حربا ضروسا ضد الإرهاب وتحقق فيها إنجازات كبيرة وإن معركتنا هي حزء من الحرب العالمية ضد الإرهاب، منوها إلى أن التنظيمات الإرهابية تنشط عبر شبكة سرطانية تجمعها روابط متعددة في معظم أنحاء العالم تشمل الأيديولوجية والتمويل والتنسيق العسكري والمعلومات والأمن”.

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