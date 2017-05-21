رغم أنه لا يوجد أي نوع من الطعام دون سعرات حرارية، فإنه توجد أطعمة يمكنك أن تتمتع بها بكل حرية دون الحاجة إلى القلق بشأن اكتساب الوزن الزائد.

وفقاً لأخصائية التغذية ليزا يونج، تُصنَّف تلك الأطعمة في واحدة من فئتين: الخضراوات أو الفواكه غير النشوية، وهناك بعض الأسباب التي تجعلك لا تكتسب الوزن من تناول هذه الأطعمة:

- تتكون وغالباً من الماء.

- ذات سعرات حرارية منخفضة.

- تحتوي على الألياف؛ ما يساعدك على الشعور بالشبع والبقاء هكذا.

ورغم أن هذه الفواكه والخضراوات ليست ذات نسبة عالية بالبروتين، فإنها تعتبر مصدراً غنياً بالفيتامينات والمواد المضادة للأكسدة، والمواد المغذية الأخرى التي لها فوائد عديدة للصحة، حسب صحيفة” هافينجتون بوست” الأمريكية عن موقع Business Insider، وهنا نستعرض بعض الأنواع:

1- الكرفس

ستحصل على معظم المواد المضادة للأكسدة من الكرفس إذا كنت تأكله طازجاً، فما يقرب من 95٪ من الكرفس ماء، ولكن هذا لا يعني أن النبات ليس له فوائد صحية كبيرة.

إذ يحتوي الكرفس على البوتاسيوم، وحمض الفوليك، والألياف، و30% من الاحتياجات اليومية من فيتامين (K)، ويحتوي على 6 سعرات حرارية في الحزمة الواحدة، يُفضل تناوله طازجاً؛ لأن الخضراوات تفقد العديد من مضادات الأكسدة في غضون 5 إلى 7 أيام من حصدها.

2- الكرنب

الكرنب أحد الأطعمة القليلة التي تحتوي على الحمض الدهني أوميجا 3، لذ فهو منخفض السعرات الحرارية فكوب واحد به نحو 33 سعراً حرارياً- لكنه يحتوي على ما يقرب من 3 جرامات من البروتين و2.5 جرام من الألياف لكل وجبة.

إنه أحد الأطعمة القليلة نسبياً والذي يحتوي على الحمض الدهني أوميجا 3، أحد المغذيات التي يعتمد عليها معظم الناس في الحصول على الأسماك؛ مثل أنواع أخرى من الخس، واللفت، كما أنه أيضاً يحتوي على كمية عالية من الفيتامينات وحمض الفوليك.

3- التوت الأزرق

يحتوي التوت الأزرق على مضادات الأكسدة أكثر من أي فاكهة أخرى، وبالنسبة لجميع الألياف، فكوب من التوت الأزرق به 14% من القيمة اليومية الموصى بها، ويحوي فقط نحو 85 سعرة حرارية.

4- الخيار

معظم القيمة الغذائية للخيار في قشرته وبذوره، ويحتوي على 16 سعرة حرارية لكل قطعة، فالبذور والقشرة تحتوي على معظم القيمة الغذائية للفاكهة، لذلك تكون أفضل حالاً عندما لا تُقشر الخيار، حيث توفران كلاً من الألياف وشكلاً من فيتامين (A) المعروف باسم بيتا كاروتين، ويشتهر بأنه جيد لعينيك.

5- الطماطم

تحتوي الطماطم على الليكوبين والكاروتينويد الذي يحارب الأمراض المزمنة، من المعروف أن الطماطم (البندورة) تحتوي على الليكوبين، والكاروتينويد؛ ما يساعد على مكافحة الأمراض المزمنة ويعطي أيضاً الفاكهة لونها الأحمر.

إلى جانب الليكوبين، الطماطم عالية المحتوى في الفيتامينات (A)، و(C)، و(B2)، وكذلك الفوليك والكروم والبوتاسيوم والألياف، ورغم العناصر الغذائية كافة التي تحفل بها، الطماطم متوسطة الحجم فقط بها نح 25 سعراً حرارياً.

6- الجريب فروت

قد عُرف الجريب فروت منذ فترة طويلة بالفاكهة بمساعدته في فقدان الوزن، خلال إضافته إلى نظامك الغذائي لأن نسبة الألياف به عالية وتقلل الشعور بالجوع عن طريق تثبيت مستويات السكر في الدم والتي تساعدك على الشعور بالامتلاء طوال اليوم، وفيتامين (C) الموجود به يمكن أن يقلل من خطر المشاكل الصحية، مثل السرطان ومشاكل القلب.

يمكن للجريب فروت أيضاً صنع العجائب في خفض الكولسترول وتحسين الهضم، وحمض الفوليك الموجود في الفاكهة يجعله وجبة خفيفة مثالية للنساء الحوامل، هناك 50 سعرة حرارية فقط في نصف الجريب فروت.

7- البروكلي

يحتوي البروكلي على مادة مضادة للسرطان تعرف باسم Sulforaphane، ومن المفضل تناوله نيئاً أو مطهواً بالبخار حتى يحتفظ بقيمته الغذائية، يحتوي هذا الخضر ذو القيمة الغذائية المرتفعة، على سولفورافان Sulforaphane، وهو مضاد للسرطان يعمل على تدمير المواد الكيميائية المسببة للسرطان التي قد يأخذها الجسم إما من خلال البيئة وإما من خلال الطعام.

إلى جانب الفيتامينات (A)، و(C)، و(E)، و(K)، تحتوي شريحة البروكلي المطهوة بواسطة البخار على نحو 20% من متطلبات الألياف اليومية، وهو يحتوي على نحو 31 سعراً حرارياً في الوجبة الواحدة فقط.

8- الشمام

يحتوي الشمام على بيتا كاروتين، وهو شكل من أشكال فيتامين (A) يعزز صحة العيون، يحتوي الشمام على المزيد من بيتا كاروتين وهو شكل من أشكال فيتامين (A) يعزز صحة العيون لعديد من الفواكه المماثلة الأخرى؛ مثل: البرتقال، الجريب فروت، الخوخ، والمانجو.

كوب واحد فقط من الفاكهة يوفر لك البوتاسيوم وكذلك أكثر من 100% من القيمة اليومية الموصى بها من الفيتامينات (A)، و(C)، بالإضافة إلى ذلك تشكل المياه 90% من الشمام، وتحتوي الوجبة الواحدة على 55 سعراً حرارياً فقط.

9- القرنّبيط

يحتوي على مضادات الأكسدة و فيتوشيميكالس، ورغم أن لونه الأبيض، فقد يجعل الناس يعتقدون خلاف ذلك، وهو في الواقع أعلى الخضراوات من حيث القيمة الغذائية، ويحتوي على مضادات الأكسدة والمواد الكيميائية النباتية وكلاهما يساعد على مكافحة الأمراض المزمنة فهو مصدر ممتاز لحمض الفوليك، والألياف، والفيتامينات (C)، و(K)، وهناك نحو 25 سعرة حرارية في حصة واحدة.

10- التوت الأسود

تناول التوت يمكن أن يساعد عقلك على البقاء في حالة تأهب، وفوائده الصحية متنوعة بشكل لا يصدق، فهي ثمرة غنية بفيتامين (C) وكذلك مضادات الأكسدة المعروفة باسم بيوفلافونويدس، وتناوله يمكن أن يساعد في الهضم والبقاء في حالة تأهب، وتشديد الأنسجة؛ ما يجعل مظهر الجلد يبدو أصغر سناً، وهناك نحو 62 سعراً حرارياً في وجبة واحدة من التوت.

11- الخس

يوفر الخس حمض الفوليك والحديد والفيتامينات (A)، و(C)، ومعظم أنواعه تحتوي فقط على نحو من 10 إلى 20 سعراً حرارياً لكل وجبة، ورغم أنه لن يضيف الكثير من البروتين إلى نظامك الغذائي، فإنه سيتم إضافة الكثير من الفيتامينات والمواد المغذية مثل حمض الفوليك والحديد والفيتامينات (A)، و(C).

12- البرتقال

معظم الناس يعرفون البرتقال لاحتوائه على فيتامين (C)، ولكنه مثل باقي الحمضيات به فوائد متعددة أخرى، فيتامين (C) بالغ الأهمية في انتاج الكولاجين ويساعد البرتقال على إبقاء الجلد خالياً من الضرر ويبدو بحالة جيدة، كما أن منخفض في السعرات الحرارية، وثمرة متوسطة الحجم بها نحو 80 سعراً حرارياً، وإذا كنت لا تأكل تلك الخيوط البيضاء تحت القشر فيجب أن تبدأ، إذ تحتوي على الكثير من الألياف؛ ما يساعد على خفض الكولسترول ومستويات السكر في الدم.

13- الفراولة

الفراولة خالية من الدهون، خالية من الصوديوم، وخالية من الكولسترول، وتحتوي حبة واحدة من الفراولة على فيتامين (C) أكثر مما تحتويه برتقالة واحدة، كما تمتلئ بالبوليفينول، وهو نوع من مضادات الأكسدة.

تعد الفراولة أيضاً مصدراً جيداً للبوتاسيوم والألياف، وخالية من الدهون، وخالية من الصوديوم، وخالية من الكولسترول؛ ما يجعلها صحية للقلب. كوب واحد من الفاكهة يحتوي فقط على نحو 50 سعراً حرارياً.

14- الكيوي

يحتوي الكيوي على 14 جراماً من السكر الطبيعي، تحتوي حبة الكيوي الواحدة على أكثر بقليل من السعرات الحرارية لكل وجبة من الشمام (64)، وغالبية هذه السعرات الحرارية تأتي من الـ14 جراماً من السكر الطبيعي الذي توفره الفاكهة، يحتوي أيضاً على أكثر من نصف القيمة اليومية الموصى بها من فيتامين (C)، وكذلك النحاس، وهو أمر حيوي للبشرة الصحية.

نصائح للمحافظة على الوزن

بدوره، نصح موقع Webmd كل من ينوي الحفاظ على وزنه دون زيادة ولا يرغب في اتباع حمية من أجل ذلك أن يقوم بالتالي:

1- قم بكتابة ما تأكل

لأن توثيق ما تأكل يساعدك على فهم ما يناسب طبيعة جسدك وما يضره.

2- تناول أكلاً خفيفاً وصحياً

معظم المحافظين على أوزانهم المثلى يتناولون أطعمة لا تحتوي على سعرات عالية، دون أن يلجأوا لما يضر أجسادهم من أقراص لتخفيف الوز؛ لأنها باختصار لا تفيد إلا على المدى القصير، بينما اعتماد الكل الخفيف فيه فائدة تدوم.

3- الرياضة

بما أن الحديث هنا عن المحافظة على الوزن، فالرياضة الموصى بها أيضاً خفيفة وهي المشي، لكن مع المواظبة اليومية عليه لمدة لا تقل عن نصف ساعة.

4- الفطور

ابدأ اليوم بإفطار صحي، ويفضل أن يحتوي على 4 مكونات من القائمة التي ذكرت أعلاه.

5- زِن نفسك

داوم على وزن نفسك؛ لأنك قد لا تلاحظ زيادة كيلوغرام أو اثنين، فمداومة معرفة وزنك تجعلك أكثر تحكماً فيه.