8 فوائد مذهلة لإكليل الجبل "الروزماري"2017-05-21 20:57:27
أثبت الأبحاث والدراسات يوماً بعد يوم الفوائد الجمة والمميزات المذهلة لعشبة إكليل الجبل والمعروفة أيضاً باسم روزماري.
يستخدم كثيرون هذا النبات العطري في إضفاء نكهة مميزة للعديد من الأطباق في مختلف أنحاء العالم لما يتميز به من رائحة رائعة ونفاذة ومذاق جيد، وفيما يلي 8 فوائد مذهلة لعشبة إكليل الجبل ستجعلكم تحرصون على استخدامه بانتظام، حسب “العربية”، عن موقع “كير 2” المعني بالصحة:
1 - زيادة تدفق الدم إلى المخ
أظهرت الأبحاث الحديثة أن الروزماري يعمل على زيادة تدفق الدم إلى المخ، وبالتالي وصول الأكسجين بشكل جيد، الأمر الذي من شأنه تعزيز الذاكرة والتركيز.
2 - المحافظة على الذاكرة مع التقدم بالعمر
وجدت أبحاث نشرت نتائجها مجلة “فيتوتيرابيا” أن إكليل الجبل يحتوي على مواد فعالة مضادة للأكسدة تمنع انهيار مادة كيميائية بالدماغ يسبب تلفها أو تلاشيها مع التقدم بالعمر، الإصابة بمرض الزهايمر.
3 - الوقاية من أمراض القلب والأوعية الدموية
أكدت الدراسات أن الاستهلاك المنتظم لإكليل الجبل يساعد في الحد من الإصابة بأمراض القلب والنوبات القلبية والسكتة الدماغية، عن طريق منع انسداد الشرايين وتكوّن الجلطات.
4 - المساعدة في نمو الشعر
وجد العلماء أن تدليك الشعر بكمية قليلة من إكليل الجبل يحميه من الضعف والتساقط لدى كل من الرجال والنساء، كما أنه يحسن نموه.
5 - الوقاية من سرطان البروستاتا وعلاجه
يحتوي الروزماري على العديد من مضادات الأكسدة ومادة الكانوسول والتي تعد مركباً قوياً جداً في محاربة الخلايا السرطانية. وتبين، بحسب البحوث الأولية التي نشرت في مجلة “بلاس وان” الإلكترونية، الدور الفعال لهذه العشبة العطرية في محاربة سرطان البروستاتا على وجه الخصوص، مشيرة إلى أنها قد تكون بعد المزيد من البحث، العلاج الواعد لهذا النوع من السرطانات.
6 - تقليل الالتهاب
يحتوي الروزماري على العديد من المركبات المضادة للالتهاب والتي تجعل منه خياراً ممتازاً للوقاية منها، وللمساعدة في حالات الإصابة بأي نوع من الالتهابات.
7 - تحسين عملية الهضم
يحتوي روزماري أيضاً على مركبات تعزز عملية الهضم وبالتالي الوقاية من مشاكل الجهاز الهضمي.
8 - الوقاية من الفيروسات والبكتيريا
يتميز زيت إكليل الجبل بخصائص قوية مضادة للجراثيم ومضادة للفيروسات، بما في ذلك فيروس H1N1، فضلاً عن العدوى البكتيرية المقاومة للمضادات الحيوية.
يمكن إضافة الروزماري إلى أنواع مختلفة من الأطعمة كاللحم والدجاج والأسماك، أو تناوله كمشروب ساخن، كما يمكن أيضاً استخدامه على الشعر بعد غلي بعض أوراقه في الماء وتركه لمدة 20 دقيقة ثم تصفيته وتركه يبرد تماماً.
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