 Moheet on google
الأحد 21 مايو 2017 09:47 مساءً
روابط سريعة
مرتضى منصور يطلق أميرة نايف من زوجها
أميرة نايف

مرتضى منصور يطلق أميرة نايف من زوجها

2017-05-21 20:59:30

أعلنت الفنانة الأردنية أميرة نايف عن انفصالها عن زوجها ضابط الشرطة السابق بعد رفعها دعوى خلع منذ أشهر، بعد تعديه عليها بالضرب والاحتجاز.

أميرة نايف، قالت في تصريحات صحفية: «إنها طلقت بعد فترة كبيرة من المشاكل التي وقعت بينهما خلال الأشهر الأخيرة من تعدي عليها واحتجازها في المنزل ومحاولة اقتحام المنزل عليها وأنها قامت برفع دعوى خلع وعمل محضر بالتعدي والضرب».

وأضافت: «أنها حصلت على الطلاق منذ يومين في جلسة ودية بمكتب المستشار مرتضي منصور الموكل الخاص بها في حضور مدير مكتبه واحد المحامين في قضيتها بعد أن تنازلت عن كل حقوقها ومستحقاتها تجاه طليقها ضابط الشرطة السابق م.ا».

من ناحية أخرى تشارك أميرة نايف في مسلسل «السر»، مع الفنان نضال الشافعي للمؤلف حسام موسى ،والمخرج محمد حمدي.

روابط:
رابط مختصر
متابعات
تعليقات الفيس بوك تعليقات محيط ( 0 )
تلتزم «شبكة الإعلام العربية محيط» بنشر كافة التعليقات التي ترد من السادة القراء، عدا التي تحض على الكراهية أو تسيء للمقدسات أو تتضمن تحقيراً أو تجريحاً في الشخصيات العامة أو قراء آخرين أو تحمل ألفاظاً خادشة للحياء والذوق العام، أو المشاركات المكررة أو الدعائية أو غير ذات الصلة بالمقال.
الأسم
التعليق
أخبار ساخنة
الأكثر قراءة
نصائح وإرشادات
أسواق
moheet1 moheet2 moheet3