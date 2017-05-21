أعلنت الفنانة الأردنية أميرة نايف عن انفصالها عن زوجها ضابط الشرطة السابق بعد رفعها دعوى خلع منذ أشهر، بعد تعديه عليها بالضرب والاحتجاز.

أميرة نايف، قالت في تصريحات صحفية: «إنها طلقت بعد فترة كبيرة من المشاكل التي وقعت بينهما خلال الأشهر الأخيرة من تعدي عليها واحتجازها في المنزل ومحاولة اقتحام المنزل عليها وأنها قامت برفع دعوى خلع وعمل محضر بالتعدي والضرب».

وأضافت: «أنها حصلت على الطلاق منذ يومين في جلسة ودية بمكتب المستشار مرتضي منصور الموكل الخاص بها في حضور مدير مكتبه واحد المحامين في قضيتها بعد أن تنازلت عن كل حقوقها ومستحقاتها تجاه طليقها ضابط الشرطة السابق م.ا».

من ناحية أخرى تشارك أميرة نايف في مسلسل «السر»، مع الفنان نضال الشافعي للمؤلف حسام موسى ،والمخرج محمد حمدي.