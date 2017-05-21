ريال مدريد يتقدم على مالاجا وإيبار يعرقل برشلونة في الشوط الأول2017-05-21 20:50:39
اقترب فريق ريال مدريد من حسم لقب الدوري الإسباني الممتاز لكرة القدم “لا ليجا” لصالحه بعدما استطاع أن ينهي الشوط الأول في لقاءه أمام مالاجا متقدماً بهدف دون رد في الجولة الـ 38 والأخيرة من المسابقة.
وكان كريستيانو رونالدو مهاجم الفريق قد منح الميرنجي التقدم في الدقيقة 2 من عمر الشوط
فيما نجح فريق إيبار في مفاجأة برشلونة بالتقدم عليه بهدف دون رد في الشوط الاول بمباراة نفس الجولة
وسجل هدف إيبار اللاعب تاكاشي إنوي في الدقيقة 7 .
هذه النتائج تقرب ريال مدريد من الفوز بالليجا بعدما اصبح ترتيب الدوري ريال مدريد في الصدارة برصيد 93 نقطة، وبرشلونة متوقف عند النقطة 87 .
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