تعرف على الدول الداعمة للإرهاب وتحدث عنها السيسي أمام القمة الإسلامية

قالت داليا يوسف عضو العلاقات الخارجية بمجلس النواب، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي بعث برسالة هامة خلال كلمته بالقمة الإسلامية وهي ضرورة “الجدية” في محاربة الإرهاب.

وقالت “يوسف” خلال حوارها مع الإعلامي عمرو عبدالحميد، على قناة “TEN”، اليوم الأحد، إن كلمة الرئيس السيسي تعني أن مصر واضحة وجادة في محاربة الإرهاب ويتبقى على الدول التي تدعو لذلك أن تلتزم بالتنفيذ.

وأضافت، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي قصد تركيا أثناء حديثه عن الدول التي تشتري المنتجات من الإرهابيين، وكذلك إيران.

ولفتت إلى أن حديث الرئيس عبدالفتاح السيسي عن الدول الداعمة للإرهاب “خطوة جادة وجريئة جدا، خاصة وأن تلك الدول تجلس في نفس القمة”.