حسم الأرجنتيني دييجو سيميوني، المدير الفني لنادي أتلتيكو مدريد الإسباني، مصيره مع الفريق العاصمي، بعد ختام الموسم الحالي للفريق بالفوز على بيلباو في الجولة الأخيرة وفي المباراة الأخيرة لأتلتيكو مدريد في فسينتي كالديرون.

وقال سيميوني في حديثه لجماهير ملعب فسينتي كالديرون بعد المباراة مساء اليوم: “إنه لمن الفخر الحديث مع اللاعبين الذين بنوا هذه اللحظات العظيمة، الكلمات عميقة جدًا، ربما تحصل على مال أكثر في أندية أخرى لكنك لن تشعر بهذا الفخر”.

وأضاف سيميوني: “إذا سألتم هل سأبقى هنا الموسم المقبل، نعم، أنا باقٍ هنا، أنا ذاهب للبقاء في هذا النادي”.

وشرح سبب قرار بقائه في الفريق رغم العروض الكبيرة التي تلقاها وفقًا لما ذكرته وسائل الإعلام مؤخرًا، فقال: “سأبقى لأن هذا النادي هو مستقبلي ومستقبل كل واحد فينا”.

وقامت الجماهير في ملعب فسينتي كالديرون بالغناء والاحتفال بالفريق بعد الفوز على بيلباو، في لحظات وداعية عاطفية لأتلتيكو مدريد لملعبه التاريخي.