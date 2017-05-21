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فتاة تطالب نجوى كرم باستعارة فستانها لحفل زفافها
نجوي كرم

فتاة تطالب نجوى كرم باستعارة فستانها لحفل زفافها

2017-05-21 20:30:59


قالت ياسمين حمدى، صاحبة بوست طلب استعارة فستان المطربة نجوى كرم لارتدائه في حفل زفافها، إنها ستحتفل يوم 28 يونيو المقبل بزواجها، مشيرة إلى أن الفكرة محاولة للهزار وتقديرا لحبها للفنانة نجوى كرم.

وأضافت في مداخلة هاتفية لبرنامج «سيداتى أنساتى» تقديم الإعلامية حنان الديب، المذاع على فضائية «دريم»، أنها تعشق المطربة اللبنانية نجوى كرم وتستمع لأغانيها منذ بداياتها الفنية، وأن والدها صاحب فكرة كتابة بوست على حسابها الشخصى تطلب فيه من نجوى كرم استعارتها أحد فساتينها لارتدائه في حفل الزفاف.

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