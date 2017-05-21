علق الإعلامي خيرى رمضان، على مشاركة ميلانيا زوجة الرئيس الأمريكى دونالد ترامب وابنته إيفانكا في زيارته للسعودية قائلا: «ستات حلوة بجد يشرفوا يعنى، ولا أحد يتصور أن هذه المرأة هي زوجة ترامب المجنون».

وأضاف خلال برنامج «آخر النهار» المذاع على فضائية «النهار»،أن ترامب جاء لتحقيق أكبر استفادة من أثرياء العرب.

وأوضح أن حديث «ترامب» جاء مرضيا لكافة الدول العربية ولم يتجاهل أحد، حيث تحدث عن إيران لإرضاء السعودية وهاجم حركة حماس لإرضاء مصر، وسعى لنقل كرة اللهب من أمريكا إلى المنطقة العربية.