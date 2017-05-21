4 أسباب تدفعك لمشاهدة سي بي سي في رمضان2017-05-21 20:58:41
أعلنت قناة سي بي سي، خريطة مسلسلاتها الرمضانية وبرامجها للعرض في الشهر الكريم، واتسمت بالتنوع والتميز والارتقاء بذوق المشاهدين مع التركيز على اهتمامتهم أيضًا، وهناك 4 أسباب تدفعك لمشاهدة سي بي سي خلال شهر رمضان.
أولًا، تنوع المسلسلات المعروضة على شاشة سي بي سي، ما بين الكوميديا والدراما الاجتماعية الشيقة، والإثارة التي تحبس الأنفاس، وهذا يأتي بباقة من المسلسلات لكبار النجوم، منها مسلسل “فى ال لالاند” بطولة دنيا سمير غانم وسمير غانم وحمدى الميرغنى وشيماء سيف وويزو ومحمد ثروت”، والذي تدور أحداثه في إطار كوميدي حول طائرة منكوبة تسقط في جزيرة نائية، ليبدأ ركابها البحث عن كيفية العودة لحياتهم الطبيعية مرة أخرى.
ودراميًا، تقدم سي بي سي مسلسل “حلاوة الدنيا”، وهو من بطولة الفنانة هند صبري والفنان ظافر العابدين، وتدور أحداثه في إطار اجتماعي حول سيدة تعيش ظروفا صعبة مع مرضها وتخلي حبيبها عنها.
أما “لا تطفئ الشمس”، فعودة إلى الزمن الجميل لرائعة إحسان عبدالقدوس، لتعود من خلاله الفنانة القديرة ميرفت أمين إلى الأضواء بصحبة الفنان محمد ممدوح وجميلة عادل عوض، وأحمد مالك، وفتحي عبدالوهاب وريهام عبدالغفور، وأمينة خليل.
و”هذا المساء”، الذي تدور أحداثه في إطار اجتماعي يتناول العلاقات بين الرجل والمرأة، والحب والزواج، والمشاكل في العلاقات العاطفية، بطولة إياد نصار واروى جودة وأحمد داود وهاني عادل ومحمد فراج وحنان مطاوع وعزت أبو عوف.
ومسلسل “كلبش” المليء بالإثارة والتشويق، بطولة أمير كرارة، وهالة فاخر، ودياب، ومحمد لطفي، وأحمد حاتم.
والسبب الثاني، البرامج الدينية المميزة التي تقدمها سي بي سي، وتضم أكبر علماء مصر والوطن العربي، وهم الدكتور على جمعة، مفتي الديار المصرية السابق، الذي يقدم برنامج “طريقنا إلى الله”، والإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، الذي يقدم برنامج “الإمام الطيب” في موسمه الثاني، وأخيرًا، الحبيب على الجفري، الذي يقدم برنامج “الإنسانية قبل التدين”.
ولم تهمل سي بي سي، برامج الطبخ المميزة التي يينتظرها الآلف، لتعرض على شاشتها الموسم الثالث لبرنامج”الشيف والمفيدة” من تقديم الإعلامية مفيدة شيحة والشيف الشربيني، وهو البرنامج الذي يحمل شقًا إنسانيًا أيضًا، حيث يساهم في سداد ديون الغارمات.
والسبب الرابع، هو توقيت عرض الأعمال الدرامية والبرامج، حيث تم وضع خطة مميزة للتنوع ما بين الرومانسية والكوميديا والبرنامج التي ينتظرها المشاهدين، لتناسب أوقاتهم طوال اليوم.
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