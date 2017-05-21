علقت طالبة، على طالب الطب البيطري بجامعة القاهرة، الذي نشر فيديوهات إباحية مزيفة لزميلاته بعد اختراق هواتفهن المحمولة، قائلة: “أرسل إليهن العديد من الرسائل المخلة على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك”.

وقالت في مداخلة هاتفية ببرنامج “90 دقيقة”، الذي يقدمه الإعلامي معتز الدمرداش، عبر فضائية “المحور” مساء الأحد، أنه قام بتهديدها أنه سينشر لها صورًا إباحية إذا لم تقم بالرد عليه، موضحة أنه بالفعل أرسل صورًا وفيديوهات إلى زميل لها.

وتابعت: “قالي عايزك تقابليني ويكون بينا حاجة”، مضيفة أنه طالبها بتصوير نفسها عارية وارسال الصور له، مشيرة إلى أنها قامت بتحرير محضرًا ضده، لافتة إلى أن مباحث الإنترنت عثرت عليه من رقم هاتفه، متابعة: “طلع زميلي إللي قالي إنه اتبعتله صور هو نفس الشخص إللي بيكلمني”.

وأشارت إلى أنها اتفقت مع الشرطة على خداعه ومقابلته لكي يحصل على مبلغ 2000 جنيه منها حتى يتم القبض عليه، موضحة أنه استخدم صورتها الشخصية من “الفيس بوك” لفبركة الفيديوهات الإباحية، لافتة إلى أنه كان في حالة من البرود واللا مبالاة عندما تم القبض عليه، وأنها رفضت التصالح.