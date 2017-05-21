استشاري جراحة تجميل.. إليك كيفية تقليل الترهلات بالجسم في فترة الحمل2017-05-21 20:11:35
أكد الدكتور حسام تحسين استشارى جراحة التجميل بطب قصر العينى أن افضل طريقة لعلاج الترهلات التي تحدث في جسم المرأة أثناء الحمل هو تجنب تكونها من الأساس بعدة نصائح يجب أن تعمل الحامل على تنفيذها.
وقال الدكتور تحسين، أثناء استضافته في برنامج “بنشجع أمهات مصر” على نجوم إف إم، إن هرموني البروجستورن والاستروجين يزيدا في جسم المرأة أثناء الحمل. البروجستورن هدفه منطقة الرحم حيث يجعل بطانة الرحم سميكة لثبت الطفل في بيئة صحية ومريحة. كما يؤدي هرومون البروجسترون إلى “إراحة” عضلات الجسم وخاصة عضلات الحوض وهو ما يؤثر على مشية الأم.
أما الأستروجين فهو يجهز الأم لولادة الطفل، إذ يعمل على تكبير الثدي ويساعد في تكوين الغدة اللبنية وتبدأ الأم ملاحظة أن اللبن يبدأ ينزل من الثدي قبل 3 أشهر من ولادة الطفل. ومن ناحية أخرى، يزيد الأستروجين من جمال وطول شعر الأم طوال فترة الحمل، لكن ستلاحظ الأم أن شعرها يقع بعد الولادة بسبب انخفاض مستوى الأستروجين.
وقال الدكتور حسام تحسين أنه من الممكن أخذ هرمون الأستروجين كحبوب لتعويض نقص الهرمونات في الجسم لكنه لا ينصح بذلك إلا في مرحلة انقطاع الطمث.
ويؤدي الحمل أيضا إلى ترهل جلد الجسم ويتسبب في اختلاف توزيع الدهون في الجسم، فممكن أن تجد الأم أنها زادت في منطقة معينة لم يكن بها دهون بشكل كثيف من قبل. ويلاحظ أن الخلايا الدهنية تتمدد 4 مرات أكبر من حجمها بالأكل والمياه، لكن عددها لا يزيد إلا في حالة العلاج بالهرمونات أو في فترة الحمل.
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