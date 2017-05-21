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شاهد.. صور حفل زفاف ساندي
حفل زفاف ساندي

شاهد.. صور حفل زفاف ساندي

2017-05-21 20:10:52

احتفلت الفنانة المصرية ساندي بزفافها على المخرج المصري حازم كتانة، مساء أمس السبت 20 مايو، بأحد الفنادق الكبرى.

الحفل شهد حضور عدد كبير من نجوم الفن، أبرزهم: الفنان رامى جمال، والفنانة كارمن سليمان وزوجها الملحن مصطفى جاد، والفنانة نسمة محجوب، والمنتج الفني وليد منصور، ومنظم الحفلات محمد منصور، والفنان إسلام جمال، وغيرهم.

وقد أحيا الحفل الفنان رامي جمال، كما قامت ساندي بالغناء لعريسها، كما قامت بالرقص مع عريسها على الأغاني الشعبية والكلاسيكية، وهو ما أشعل الحفل.

وكانت ساندي قد احتفلت بعقد قرانها مساء الجمعة 19 مايو، وذلك بعد أيام قليلة من إعلانها عن ارتباطها بالمخرج حازم كتانة.

حفل زفاف ساندي

حفل زفاف ساندي

حفل زفاف ساندي

حفل زفاف ساندي

حفل زفاف ساندي

حفل زفاف ساندي

حفل زفاف ساندي

حفل زفاف ساندي

حفل زفاف ساندي

حفل زفاف ساندي

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