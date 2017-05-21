أشاد الإعلامي عمرو عبدالحميد، مقدم برنامج “رأي عام”، على قناة “TEN”، بكلمة الرئيس عبدالفتاح السيسي التي ألقاهاه في القمة العربية الإسلامية بحضور الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وقال “عبدالحميد”، في برنامجه اليوم الأحد، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي “سمى الأشياء بأسمائها”، وأكد على ضرورة مواجهة التنظيمات الإرهابية دون تمييز على جميع الجبهات، وضرورة المواجهة الشاملة خاصة فيما يتعلق بالتسليح والدعم الأيدولوجي.

وأشار “عبدالحميد”، إلى أن الرئيس عبدالفتاح السيسي، حدد تعريف من هو الإرهابي، وقال إنه ليس الشخص الذي يحمل السلاح، ولكن كل من يقدم الدعم والغطاء السياسي له أيضا يعتبر إرهابيا.