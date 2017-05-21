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السيسي يشارك في افتتاح المركز العالمي لمكافحة الفكر المتطرف
ترامب والسيسي ـ القمة الحليجية الامريكية

السيسي يشارك في افتتاح المركز العالمي لمكافحة الفكر المتطرف

2017-05-21 20:59:00

شارك الرئيس عبد الفتاح السيسي في افتتاح المركز العالمي لمكافحة الفكر المتطرف إلى جانب خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز ورؤساء الدول والوفود المشاركين في القمة العربية الإسلامية - الأمريكية بالرياض، وذلك عقب انتهاء الجلسة الختامية للقمة .

وأوضح السفير علاء يوسف المتحدث باسم رئاسة الجمهورية في تصريح اليوم /الأحد/ - أن المركز يهدف إلى رصد وتحليل الفكر المتطرف بغرض التصدي له ومواجهته والوقاية منه.
يهدف إلى تعزيز ثقافة الاعتدال وتفنيد الخطاب المتطرف والحد من آثاره من خلال تعزيز التعاون الدولي.

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