حظرت وزارة الداخلية الإيرانية، اليوم الأحد، إقامة احتفالات فوز بالانتخابات في عموم البلاد، وذلك عقب نزول أنصار الرئيس الإيراني حسن روحاني، مساء أمس، إلى الشوارع للاحتفال بفوزه في الانتخابات الرئاسية التي أجريت الجمعة الماضي.

وذكر بيان صادر عن الوزارة أن قرار الحظر يهدف “للحفاظ على الأمن العام، والحيلولة دون حدوث استغلال لتلك الاحتفالات لأغراض أخرى”.

وعقب إعلان نتائج الانتخابات، اتخذت قوات الأمن تدابير أمنية مشددة وواسعة في المدينة لمنع خروج أية مظاهرات غير مرخصة.

وأعلن وزير الداخلية الإيراني عبد الرضا رحماني فضلي، في مؤتمر صحفي أمس، فوز روحاني، مرشح التيار الإصلاحي- المعتدل، بولاية رئاسية ثانية للبلاد، وفق النتائج النهائية الرسمية للانتخابات.

وانتُخب حسن روحاني (69 عامًا) رئيسًا لإيران، لأول مرة في العام 2013، بعد حصوله على 50.7% من أصوات الناخبين.

وشغل روحاني عدّة مناصب في إيران، منها عضو المجلس الأعلى للدفاع، ونائب في البرلمان، ونائب رئيس الأركان خلال الحرب العراقية الإيرانية، وقيادة الدفاع الجوي، وكبير المفاوضين الإيرانيين السابق في الملف النووي، والأمين العام للمجلس الأعلى للأمن القومي.

وكان الرئيس الإيراني يخطط لتحقيق نمو اقتصادي بمعدل 8%، وجذب رؤوس أموال أجنبية بقيمة 50 مليار دولار سنويًا، بهدف إنهاء الركود الاقتصادي في البلاد، إلا أنه فشل في ذلك.