بيان إماراتي يهاجم الإخوان في القمة الأمريكية الإسلامية

أصدرت دولة الإمارات العربية المتحدة، بيان رسمي في القمة العربية الإسلامية الأمريكية، أكدت فيه أن جماعة الإخوان بررت استخدام العنف ضد الأبرياء.

وأشار نص البيان إلى الدور السلبي الذي تلعبه إيران في منطقة الشرق الأوسط.