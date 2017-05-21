توقعات بتراجع تكاليف إنتاج السيارات الكهربائية2017-05-21 20:03:23
توقع المحللون فى بنك «يو بى إس» أن تتراجع تكلفة امتلاك سيارة كهربائية مقارنة بالسيارات التقليدية فى وقت مبكر من العام المقبل وخاصة فى أوروبا وهو ما يدفع إلى زيادة الإقبال عليها من قبل جمهور المستهلكين.
وتوقع البنك السويسرى بعد فحص أجزاء وتحديد تكاليف الإنتاج الحقيقية للسيارة «شيفروليه فولت» الصديقة للبيئة أنه ستكون هناك نقطة انعطاف للطلب على السيارات الكهربائية التى تعمل بالبطاريات حول العالم.
وتقدر تكلفة تصنيع السيارة «شيفروليه فولت» حوالى 28.700 ألف دولار وهى قيمة أقل بكثير مما كان متوقعا بتكاليف صيانة سنوية أقل مقارنة بالسيارات التقليدية.
وتوقع البنك أن تتراجع التكلفة الإجمالية لامتلاك السيارة الكهربائية ومن المحتمل أن يرتفع الطلب فى أوروبا والصين والولايات المتحدة فى السنوات القليلة المقبلة.
ورفع «يو بى إس» توقعاته لمبيعات السيارات الكهربائية العالمية بنسبة 50% وتوقعت أن تكون نسبة 14% من إجمالى السيارات التى تباع عالميا فى عام 2025 مدفوعة بالبطارية وأن السيارات الكهربائية سوف تمثل واحدة من ثلاث سيارات المبيعة فى أوروبا.
وفى الوقت الراهن تقل مبيعات السيارات الكهربائية والهجينة على الصعيد العالمى بسبب ارتفاع الأسعار ومحدودية المركبات الحالية فى السوق فضلا عن النقص النسبى فى البنية التحتية للشحن.
وقال جيلز نورمان، رئيس المركبات الكهربائية فى شركة «رينو» إن التكنولوجيا الكهربائية تقدمت بشكل اسرع بكثير مما كنا نتوقعه ونحن على أعتاب موجة ضخمة من المبيعات
ومن المقرر أن تطلق معظم الشركات المصنعة الكبرى نماذج حديثة من السيارات الكهربائية قبل عام 2020 بما فى ذلك نموذج «تسلا 3» الذى من المقرر إطلاقه فى وقت لاحق العام الجارى.
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