حقيقة ظهور الطفلة «بلية» مع عمرو دياب بعد 30 سنة

نُشر صورة للفنان المصري عمرو دياب، وهو يحتضن فتاة خلال إحيائه حفل زفاف ابنة الفنانة منى عبدالغني، والذي أقيم قبل أيام.

عمرو دياب، أثار حالة جدل واسعة بسبب هذه الصورة وقيل أن الفتاة التي معه هي هديل خير الله، والتي شاركته في فيلم «العفاريت» منذ أكثر من 27 عامًا وقدمت دور بلية في الفيلم.

حقيقة الصورة أن الفتاة التي تتواجد مع عمرو دياب ليست هديل وإنما هي إحدى الفتيات المدعوات في الحفل والتي تربطها علاقة قوية بعمرو دياب وتعتبره بمثابة والدها لأنها على صلة قريبة منه منذ صغرها.

يذكر أن عمرو دياب، أحيا حفل زفاف ابنة منى عبدالغني، وظهرت برفقته في الحفل الفنانة دينا الشربيني، والتي حرصت على إخفاء وجهها حرصًا على عدم التقاط صور لهما معًا.