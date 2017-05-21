شهد اللواء خالد مصطفي توفيق قائد قوات الدفاع الشعبي بديوان عام محافظة القاهرة المشروع التدريبي لمجابهة الأزمات والكوارث بالعاصمة والذي يستهدف التدريب علي أسلوب التعاون وتنسيق الجهود واستغلال الامكانيات المتاحة وبيان مدي جاهزية الجهات المعنية المختلفة بالتعاون مع عناصر الدفاع الشعبي والعسكري للتصدي للأزمات الطارئة وإزالة الآثار الناتجة عنها.

شارك في الإجتماع اللواء أحمد تيمور نائب محافظ القاهرة للمنطقة الشرقية واللواء محمد أيمن عبد التواب نائب المحافظ للمنطقتين الشمالية والغربية وجيهان عبد الرحمن نائب المحافظ للمنطقة الجنوبية واللواء محمد الشيخ السكرتير العام والعميد مازن الصعيدي المستشار العسكري ومديرو مديريات الشباب والرياضة والتضامن ومسئولو الاسعاف والتموين والنقل العام والكهرباء ومياه الشرب والحماية المدنية وشرطة المرافق والمرور.

يستمر المشروع التدريبي ثلاثة أيام إعتبارا من الغد ، ويقوم علي بيان علمي لمواقف افتراضية لحوادث ببعض المواقع الحيوية وبيان مدي استجابة الجهات المختلفة في التعامل معها منفردة أو بالتعاون مع المحافظات المجاورة أو القوات المسلحة.