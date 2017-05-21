الملك سلمان يستقبل قادة الدول المشاركة في مركز اعتدال

استقبل العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز، قادة الدول المشاركين في افتتاح مركز “اعتدال” العالمي.

أعلن رئيس رابطة العالم الإسلامي الدكتور محمد العيسى، في وقت سابق اليوم، عن افتتاح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب المركز العالمي لمكافحة الفكر المتطرف “اعتدال”، وذلك أثناء زيارته الجارية للأرضي السعودية.

وأشار العيسى، إلى أن هذا المركز هدفه هو السعي لمنع انتشار الأفكار المتطرفة، وذلك عبر تعزيز التسامح والتعاطف، ودعم نشر الحوار الإيجابي.

كما يقوم المركز بمراقبة أنشطة تنظيم داعش الإرهابي وغيرها من الجماعات الإرهابية على الإنترنت، كما تم إنشاء مركز الحرب الفكرية، وهو مركز عالمي تابع لوزارة الدفاع السعودية، ويختص بمكافحة جذور التطرف والإرهاب في المنطقة.

وإختارت الدول المشاركة في تأسيس مركز “اعتدال” لمكافحة التطرف، عاصمة المملكة العربية السعودية الرياض مركزًا له، حسبما ذكرت قناة الإخبارية.

ووقعت دول مجلس التعاون الخليجي الست والولايات المتحدة في الرياض، الأحد، مذكرة تفاهم لإنشاء مركز لمكافحة “تمويل الإرهاب”، خلال قمة جمعت الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بقادة الخليج.