أعلن محافظ الدقهلية الدكتور أحمد الشعراوي أنه تم الانتهاء من توزيع 48.583 طن من كافة أنواع الأسمدة المدعمة للمحاصيل الزراعية للموسم الصيفي على المزارعين من خلال الجمعيات التعاونية الزراعية على مستوى المحافظة، من إجمالي كمية الأسمدة الموجودة بالائتمان التي بلغت 49.867 طن.

وقال المحافظ - في تصريح اليوم الأحد - أنه كلف قطاع شؤون التعاون الزراعي بمديرية الزراعة بالمحافظة باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتوفير الأسمدة المدعمة للمحاصيل الزراعية للموسم الصيفي من خلال الجمعيات التعاونية الزراعية للمزارعين.

وأضاف أن هناك متابعة مستمرة من قبل أجهزة التعاون الزراعي لتذليل كافه العقبات أمام المزارعين للحصول على الأسمدة المدعمة اللازمة للزراعة في موسم 2017 ، فضلا عن كافه مستلزمات الإنتاج ، مع ضرورة إطلاعه فورا على أي معوقات تعترض عملية صرف الأسمدة المدعمة للمزارعين بنطاق المحافظة لاتخاذ الإجراءات اللازمة لتذليلها في المهد.

من جانبه ، أكد مدير عام شؤون التعاون الزراعي بالمحافظة المهندس سمير الجزار أنه لا توجد أية مشكلات في عمليات صرف الأسمدة ، بالإضافة إلى أنه يتم عمل برامج شهرية للأسمدة المدعمة بالتعاون مع الجمعية المركزية بالدقهلية والجمعية العامة بالقاهرة ومع شركات الأسمدة لتوفير الأسمدة المطلوبة للمزارعين على مستوى المحافظة.