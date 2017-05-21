

رد الشيخ محمد توفيق، على تساءل متصلة، بشأن أنها تريد ارتداء النقاب وزوجها غير موافق، قائلًا: «طاوعي جوزك».

وقال «توفيق»، خلال تقديمه برنامج «فتاوى»، المذاع عبر فضائية «الحياة»،: «النقاب مش فرض.. واللي يقول النقاب فرض يقول لواحدة تلبسه وهيا بتحرم.. محدش يقدر يقول لواحدة تلبس النقاب وهي بتحرم».

وأضاف: «سيدنا النبي قال لا ينبغي إن يظهر منها إلا وجهها وكفيها، وبعدين جوزك مش موافق.. وأنا لا أشجع على لبس النقاب».