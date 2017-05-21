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"داعية" لسيدة تريد ارتداء النقاب:"لا أشجع عليه"
النقاب . سعوديات .العنوسه

"داعية" لسيدة تريد ارتداء النقاب:"لا أشجع عليه"

2017-05-21 19:44:09


رد الشيخ محمد توفيق، على تساءل متصلة، بشأن أنها تريد ارتداء النقاب وزوجها غير موافق، قائلًا: «طاوعي جوزك».

وقال «توفيق»، خلال تقديمه برنامج «فتاوى»، المذاع عبر فضائية «الحياة»،: «النقاب مش فرض.. واللي يقول النقاب فرض يقول لواحدة تلبسه وهيا بتحرم.. محدش يقدر يقول لواحدة تلبس النقاب وهي بتحرم».

وأضاف: «سيدنا النبي قال لا ينبغي إن يظهر منها إلا وجهها وكفيها، وبعدين جوزك مش موافق.. وأنا لا أشجع على لبس النقاب».

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