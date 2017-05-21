مقتل 3 جنود و4 مسلحين في اشتباكات بإقليم كشمير2017-05-21 19:41:58
أعلن الجيش الهندي مقتل ثلاثة جنود وأربعة مسلحين في اشتباكات استمرت يومين على خط وقف إطلاق النار في إقليم كشمير المتنازع عليه بين الهند وباكستان.
وأوضح المتحدث باسم الجيش الهندي راجيش كاليا - في تصريح نقلته شبكة “إيه بي سي” الإخبارية الأمريكية اليوم الأحد - أن الجنود اشتبكوا مع المسلحين بعد عبورهم من الجانب الباكستاني من إقليم كشمير.
وفي الأسابيع الأخيرة ، اندلعت اشتباكات بين الجنود الهنود والباكستانيين في العديد من المناطق على الخط الفاصل بين شطري كشمير ، ما أسفر عن مقتل جنود ومدنيين من الجانبين.
ويتبادل البلدان الاتهامات بالبدء بإطلاق النار وانتهاك اتفاق وقف إطلاق النار على الحدود الذي تم التوصل إليه في عام 2003.
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