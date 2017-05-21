أكد رئيس جامعة بنها الدكتور السيد القاضي حرص مسؤولي الجامعة على جودة التعليم المقدم للطلاب المصريين والوافدين، مشيرا إلى أنه يسعى مع عمداء الكليات وأساتذة الجامعة للحفاظ على قيمة الشهادة التي تقدمها الجامعة وكلياتها.

وأشار رئيس الجامعة إلى أن الحكومة المصرية بالرغم من الظروف الصعبة التي تمر بها ، فإنها تدعم العملية التعليمية ليس فقط للطلاب المصريين بل أيضا للطلاب الوافدين ، انطلاقاً من دورها الريادي في المنطقة العربية.

جاء ذلك خلال لقاء رئيس الجامعة، اليوم الأحد ، وفدا من الطلاب الوافدين الكويتيين ، بحضور نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث الدكتور هشام أبو العينين القاضي، والذي رحب بالطلبة الوافدين من مختلف البلدان العربية ، مضيفا أن الجامعة تفتح أبوابها للطلاب العرب دون أدنى تفرقة بينهم وبين الطلاب المصريين.

وقال رئيس الجامعة إن القيادة السياسية في مصر والكويت ترغبان في إعداد كوادر كويتية شابة لإدارة بلادهم ، مشيرا إلى سعيه الدائم للحفاظ على الطلاب سواء المصريين أو الوافدين والاستماع إليهم ، مشددا على ضرورة عمل استبيان بين الطلاب حول سير العملية التعليمية ومدى رضا الطلاب عن أساتذتهم.

ونوه بأن ذلك يعطي لإدارة الجامعة والكليات مؤشرا عن أداء الأساتذة ، مؤكدا أهمية أن يحرص الطلاب الوافدون على تحصيل العلم بشكل جدي ، في الوقت الذي تعمل فيه الجامعة على تقديم كافة التسهيلات.