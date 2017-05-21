أعلن الجيش الوطني الليبي، شن سلاح الجو اليوم الأحد، غارات جوية على مواقع تابعة لميليشيات سرايا الدفاع عن بنغازي، التابعة لتنظيم القاعدة، وميليشيات تابعة للمجلس العسكري في “مصراتة” حسب وكالة الأنباء الليبية.

وقال آمر غرفة عمليات سلاح الجو في قاعدة بنينا الجوية العميد طيار ركن محمد منفور، لوكالة الأنباء الليبية، إن مقاتلات سلاح الجو شنت غارات ليلية في إطار العملية الجوية “شهداء براك الشاطئ”، في إطار الرد على الهجوم الذي استهدف قاعدة تابعة للجيش في براك الشاطئ، وخلف نحو 140 قتيلًا من العسكريين الموالين لحفتر، على مواقع تابعه لميليشيا سرايا الدفاع عن بنغازي الإرهابية، ودمرت مخازن للذخيرة، وغرف عمليات وتجمع لعددٍ من الآليات العسكرية.

وأضاف المنفور أن سلاح الجو من طائرات ميج بي إن 23، شن سبع غارات جوية على مواقع تمركز التنظيمات الإرهابية في مناطق هون والجفرة، جنوب البلاد.