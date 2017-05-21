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بالفيديو .. مسجد باسم «إيفانكا ترامب» يثير الجدل بالسعودية
ايفانكا ترامب

بالفيديو .. مسجد باسم «إيفانكا ترامب» يثير الجدل بالسعودية

2017-05-21 19:35:08
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أثار إعلان مواطن سعودي يدعى “أبو سالم القحطاني”، إنشاء مسجد باسم إيفانكا نجلة الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، جدلا كبيرا بالمملكة العربية السعودية.

وقال القحطاني في مقطع فيديو مصور داخل مسجد تحت الإنشاء: «هذا المسجد بنيته باسم الغالية «إيفانكا» تزامنا مع زيارتها للممكة العربية السعودية.. لعلها تجد في الآخرة عملا صالحا يدخلها الجنة بإذن الله».

وانتقد مواطنون سعوديون هذا التصرف عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ودشنوا هاشتاجا عبر تويتر بعنوان «هدم_مسجد_بنت_ترامب».



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