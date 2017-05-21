اختتمت مساء اليوم الأحد أعمال القمة العربية الإسلامية الأمريكية التي استضافتها المملكة العربية السعودية ، وعُقدت بمركز المؤتمرات بالعاصمة الرياض ، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي ، وعدد من رؤساء الدول العربية والإسلامية، والرئيس الأمريكي دونالد ترامب.