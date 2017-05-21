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اختتام أعمال القمة العربية الإسلامية الأمريكية بالرياض
القمة الاسلامية الامريكية

اختتام أعمال القمة العربية الإسلامية الأمريكية بالرياض

2017-05-21 19:30:58
أ ش أ

اختتمت مساء اليوم الأحد أعمال القمة العربية الإسلامية الأمريكية التي استضافتها المملكة العربية السعودية ، وعُقدت بمركز المؤتمرات بالعاصمة الرياض ، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي ، وعدد من رؤساء الدول العربية والإسلامية، والرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

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