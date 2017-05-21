باشاك شهير يتعادل مع طرابزون سلبياً في الدوري التركي

سقط فريق باشاك شهير في فخ التعادل السلبي أمام مضيفه طرابزون سبور خلال المباراة التي جمعتهما اليوم الأحد في المرحلة الثانية والثلاثين من الدوري التركي لكرة القدم والتي شهدت أيضا فوز قونيا سبور على كارابوك سبور 3 / صفر.

وتضاءلت فرص باشاك شهير في الفوز بلقب الدوري التركي بعد تعادله مع طرابزون سبور.

ورفع باشاك شهير رصيده إلى 64 نقطة في المركز الثاني، بفارق أربع نقاط عن بشيكتاش المتصدر، مع تبقي جولتين فقط على نهاية الدوري.