تأهل لاعب المنتخب الوطني للوشو كونغ فو، أيمن محمد إلى المباراة النهائية في منافسات وزن ٧٥ كجم بدورة العاب التضامن الإسلامي المقامة في الفترة من ١٢ إلى ٢٢ مايو الجاري بأذربيجان.

و ضمن محمد ميدالية جديدة لمصر بعد فوزه في مباراة النصف نهائي على لاعب باكستان معاذ خان بنتيجة ٢-صفر، و كان محمد قد فاز قبل ذلك في مباراة ربع النهائي على لاعب كوت ديفوار محمد توريه.

و سيخوض محمد المباراة النهائية غدًا الأثنين في آخر أيام الدورة أمام لاعب إيران يازدان ميرزاعي.

و تحتل مصر المركز التاسع في جدول ميداليات دورة التضامن الإسلامي برصيد ١٧ ميدالية بواقع ست ذهبيات، و ٤ فضيات، و سبع برونزيات.

تشارك مصر فى الدورة ببعثة مكونة من 46 فردا منهم 28 لاعبا ولاعبة، بالإضافة إلى 18 فردا بين رئيس بعثة وإداريين ومدربين وأطباء وتشارك مصر بمنافسات 7 رياضات هى الملاكمة، ورفع الأثقال، والكاراتيه، والرماية، والمصارعة، والكونغ فو، وألعاب القوى بلاعب بارالمبى.