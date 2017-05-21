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نشأت الديهي: "الأجانب بتبيع اللي قصادها واللي وراها علشان يشوفوا مصر"
نشأت الديهي

نشأت الديهي: "الأجانب بتبيع اللي قصادها واللي وراها علشان يشوفوا مصر"

2017-05-21 19:46:23
كتب - متابعات

أكد الإعلامي نشأت الديهي، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أشاد بالحضارة المثرية العريقة خلال كلمته في القمة الإسلامية الأمريكية، موضحًا أن كلمات ترامب أثلجت قلوب المصريين.
وأضاف “الديهي”، مقدم برنامج “بالورقة والقلم”، المذاع عبر فضائية “تن”، اليوم الأحد، أن هناك مصريين كثيرون لا يدرك قيمة مصر، , متابعًا “الأجانب بتبيع اللي قصادها واللي وراها علشان يشوفوا مصر”.
ولفت “الديهي”، إلى أن المصريين لا يعطون مصر قدرها.

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