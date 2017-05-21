أكد محمد الساعد، المحلل السياسي، أن أكثر من أساء للعلاقات الأمريكية العربية هو الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما، بسبب خشونة حكومته.

وقال “الساعد”، في مداخلة هاتفية ببرنامج “ستوديو الأخبار”، المذاع على فضائية “ten” اليوم الأحد، أن العلاقات الأمريكية العربية في حالة تحسن بعد وصول ترامب للسلطة، مشيرًا إلى أن “ترامب” يتعامل بشكل عملي مع الدول العربية.

وأشار إلى أن مصر عادت إلى حضن شعبها والعرب وسيكون لها دور كبير في مواجهة التدخل الإيراني ومحاربة الإرهاب.