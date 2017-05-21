قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إنه يعتزم التباحث مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الذي يصل إلى إسرائيل يوم الاثنين، بشأن تعزيز العلاقات الأمنية ودفع عملية السلام.

وقال نتنياهو، في مستهل الاجتماع الأسبوعي لحكومته، اليوم الأحد: “سأبحث مع الرئيس ترامب سبل تعزيز التحالف ذي الأولوية والمتين مع الولايات المتحدة بصورة أكبر. سنمتن العلاقات الأمنية التي تتعزز يوما بعد يوم وسنبحث أيضا سبل دفع السلام قدما”.

ورحب نتنياهو بزيارة ترامب (الذي يقوم حاليا بزيارة إلى المملكة العربية السعودية)، قائلا: “هذه هي أول رحلة يقوم بها الرئيس ترامب خارج الولايات المتحدة، ونتشرف بأنه اختار أن يصل خلالها إلى القدس عاصمة إسرائيل، وإلى دولة إسرائيل.. سيدي الرئيس، المواطنون الإسرائيليون ينتظرونكم بأذرع مفتوحة”.

وكانت تقارير إسرائيلية أفادت بأن ترامب لن يطلق خلال زيارته المرتقبة لإسرائيل مفاوضات سلام وإنما سيطالب القيادتين الإسرائيلية والفلسطينية بإجراءات لبناء الثقة من أجل تهيئة الأجواء المناسبة لإحياء المفاوضات.

ومن المقرر أن يلتقي ترامب نتنياهو غدا الاثنين في القدس وسيلتقي الرئيس الفلسطيني محمود عباس في بيت لحم بعد غد الثلاثاء.

يشار إلى أن زيارة ترامب تأتي قبل نهاية سريان الأمر الذي أصدره الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما، بتجميد نقل السفارة الأمريكية للقدس.

وينص القرار رقم 478 الذي تبناه مجلس الأمن الدولي في 20 أغسطس/آب 1980، على أن “قانون القدس” الذي سنه الكنيست الإسرائيلي في يوليو/تموز من العام نفسه، والذي يجعل المدينة “عاصمة أبدية للشعب اليهودي”، يعتبر “خرقا للقانون الدولي”. كما أعلن مجلس الأمن قانون القدس باطلا من الناحية الدولية ودعا إسرائيل إلى إلغائه.