أعلن لويس انريكي تشكيلة فريقه برشلونة الرسمية التي ستلتقي مع إيبار في لقاء الجولة الـ 38 والأخيرة من الدوري الإسباني الممتاز.

وجاءت تشكيلة برشلونة على النحو التالي : شتيغن ، روبيرتو ، مارلون ، اومتيتي ، البا ، بوسكيتس ، راكيتيتش ، انيستا ، ميسي ، نيمار ، سواريز.

أما تشكيلة ايبار : يويل ، كابا ، ارابيا ، ليجوين ، جونكا ، ايسكلانتي ، جارسيا ، انوي ، بينا ، كيكي ، انريتش.

ويحتل برشلونة المركز الثاني برصيد 87 نقطة فيما يحتل ريال مدريد المركز الأول برصيد 90.