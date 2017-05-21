 Moheet on google
الأحد 21 مايو 2017 08:08 مساءً
روابط سريعة
التشكيلة الرسمية لمواجهة برشلونة وإيبار في الليجا
برشلونة

التشكيلة الرسمية لمواجهة برشلونة وإيبار في الليجا

2017-05-21 19:21:29
محيط - أحمد عبد الخالق

أعلن لويس انريكي تشكيلة فريقه برشلونة الرسمية التي ستلتقي مع إيبار في لقاء الجولة الـ 38 والأخيرة من الدوري الإسباني الممتاز.

وجاءت تشكيلة برشلونة على النحو التالي : شتيغن ، روبيرتو ، مارلون ، اومتيتي ، البا ، بوسكيتس ، راكيتيتش ، انيستا ، ميسي ، نيمار ، سواريز.

أما تشكيلة ايبار : يويل ، كابا ، ارابيا ، ليجوين ، جونكا ، ايسكلانتي ، جارسيا ، انوي ، بينا ، كيكي ، انريتش.

ويحتل برشلونة المركز الثاني برصيد 87 نقطة فيما يحتل ريال مدريد المركز الأول برصيد 90.

روابط:
رابط مختصر
متابعات
تعليقات الفيس بوك تعليقات محيط ( 0 )
تلتزم «شبكة الإعلام العربية محيط» بنشر كافة التعليقات التي ترد من السادة القراء، عدا التي تحض على الكراهية أو تسيء للمقدسات أو تتضمن تحقيراً أو تجريحاً في الشخصيات العامة أو قراء آخرين أو تحمل ألفاظاً خادشة للحياء والذوق العام، أو المشاركات المكررة أو الدعائية أو غير ذات الصلة بالمقال.
الأسم
التعليق
أخبار ساخنة
الأكثر قراءة
نصائح وإرشادات
أسواق
moheet1 moheet2 moheet3