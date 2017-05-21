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رئيس وزراء ماليزيا: الأمم المسلمة الحاضرة بالكامل في قمة الرياض تدين الإرهاب
نجيب رزاق - رئيس وزراء ماليزيا

رئيس وزراء ماليزيا: الأمم المسلمة الحاضرة بالكامل في قمة الرياض تدين الإرهاب

2017-05-21 19:17:11
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قال رئيس وزراء ماليزيا محمد نجيب عبد الرزاق ” إن القمة العربية الإسلامية الأمريكية جاءت في وقت مثالي ، وإن العالم يجب أن يتذكر أن الأمم المسلمة الحاضرة بالكامل في القمة تدين الإرهاب والتطرف ، لا شك بأننا نقف جميعًا مع المجتمع الدولي من أجل التخلص من هذه الظاهرة العالمية”.

وشدد عبد الرزاق - في كلمته أمام القمة - على أن بلاده تدعم جهود المجتمع الدولي في محاربة الإرهاب ، قائلا
إن إيران يجب أن تتجنب أي عمل يُرى أنه تدخل في الشؤون الداخلية لدول جوارها، وهذا من أجل وحدة الأمة الإسلامية.

وأعرب عن خالص شكره لاستضافة المملكة العربية السعودية القمة العربية الإسلامية الأمريكية ، معربا كذلك عن شكره للرئيس الأمريكي دونالد ترامب على التواصل معنا لتأسيس شراكة استراتيجية جديدة مع العالم العربي لمحاربة العنف والإرهاب العالمي.

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