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إعلامي: كلمات السيسي "كرباج"
ترامب والسيسي ـ القمة الحليجية الامريكية

إعلامي: كلمات السيسي "كرباج"

2017-05-21 19:21:42
كتب - متابعات

أشاد الإعلامي نشأت الديهي، بكلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي في القمة الإسلامية الأمريكية، موضحًا أن السيسي فضح الأخوان بأوضح الكلمات والعبارات.
وأضاف “الديهي”، مقدم برنامج “بالورقة والقلم”، المذاع عبر فضائية “تن”، اليوم الأحد، أن كلمات الرئيس كانت أكثر أنواع النقد بوضوح لا تحتمل الجدل، مشيرًا إلى أن السيسي كشف اليوم عن الدول الداعمة للإرهاب في أقوى هجوم من رئيس دولة في مواجهة الإرهاب.
وتابع “الديهي”، قائلاً: “كلمات السيسي كانت كرباج لكل الذين يختبئون خلف عبارات دبلوماسية”.

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