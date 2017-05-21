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دمياط تعلن خلو 7 قرى من فيروس «سي»
الدكتور إسماعيل عبد الحميد طه، محافظ دمياط‎

دمياط تعلن خلو 7 قرى من فيروس «سي»

2017-05-21 19:17:52
محيط: أ. ش. أ

أعلن محافظ دمياط الدكتور إسماعيل عبد الحميد أن 7 قرى تابعة للمحافظة أصبحت خالية من فيروس (سي) ، وهي قرى الإبراهيمية والقبلية والفؤادية والسعدية قبلي والإبراهيمية البحرية والروضة وأم الرضا والغوابين.

وأوضح المحافظ - في بيان اليوم الأحد - أن ذلك يأتي تتويجا للجهود الكبيرة التي تقوم بها المحافظة في مكافحة مرض فيروس (سي)، حيث تم علاج ما يقرب من 13 ألف مريض بالفيروس بجميع أنحاء المحافظة.

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