أعلن محافظ دمياط الدكتور إسماعيل عبد الحميد أن 7 قرى تابعة للمحافظة أصبحت خالية من فيروس (سي) ، وهي قرى الإبراهيمية والقبلية والفؤادية والسعدية قبلي والإبراهيمية البحرية والروضة وأم الرضا والغوابين.

وأوضح المحافظ - في بيان اليوم الأحد - أن ذلك يأتي تتويجا للجهود الكبيرة التي تقوم بها المحافظة في مكافحة مرض فيروس (سي)، حيث تم علاج ما يقرب من 13 ألف مريض بالفيروس بجميع أنحاء المحافظة.