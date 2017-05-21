أعلن المدير الفني لفريق ريال مدريد زين الدين زيدان تشكيلة فريقه التي ستواجه مالاجا في الجولة الأخيرة من الدوري الإسباني الممتاز لكرة القدم ، والتي ستقام على ملعب لا روزاليدا معقل الأخير.

وضمت التشكيلة تواجد كلاً من :

حراسة المرمى: كيلور نافاس

الدفاع: دانيلو، فاران، سيرجيو راموس ، مارسيلو.

الوسط: كاسيميرو، لوكا مودريتش، تونس كروس، ايسكو.

الهجوم: كريستيانو رونالدو، كريم بنزيما.

فيما جاءت تشكيلة مالاجا لتضم:

حراسة المرمى: كاميني .

الدفاع: توريس ، لويس ، ميكيل ، ريكا .

الوسط: كاماتشو ، ريكو ، فورنالس ، جوني .

الهجوم: كيكو ، ساندرو

ويسعى ريال مدريد للتتويج بلقب الدوري ويكفيه التعادل بأي نتيجة او تحقيق الفوز، حيث يحتل المركز الأول برصيد 90 نقطة فيما يتأتي برشلونة ثانيا برصيد 87 نقطة.