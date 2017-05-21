"السعودية المصرية للتعمير" توقع 5 عقود مقاولات لمشروعها بالقاهرة الجديدة2017-05-21 19:14:39
وقعت الشركة السعودية المصرية للتعمير ٥ عقود مقاولات لتطوير المرحلة الثانية بمشروع “الرياض سيكون” بمدينة القاهرة الجديدة، بقيمة إجمالية تبلغ ٢٥٠ مليون جنيه.
قال المهندس درويش حسنين، الرئيس التنفيذي للشركة السعودية المصرية للتعمير، إن الشركات التي تم التوقيع معها هي العقاد للمقاولات، والشمس للمقاولات والرواد للمقاولات والكرنك للمقاولات، على أن تتسلم الشركات موقع العمل اعتبارا من الغد، تمهيدا لبدء التنفيذ.
ويقع كمبوند “الرياض سيكون” على مساحة 68 فدانًا بالقاهرة الجديدة ويضم 1897 وحدة سكنية مقسمة إلى 5 نماذج للوحدات السكنية وبمساحات من 145 إلى 280 متر مربع ويضم المشروع 120 عمارة سكنية يتم التنفيذ على 3 مراحل.
وأوضح أنه تم البدء بتنفيذ المرحلة الأولى، وتم التعاقد لتنفيذ المرحلة الثانية اليوم، ليتم إنهاء المشروع في مايو ٢٠١٩، بتمويل ذاتي للمشروع بأكمله.
وأكد أن المستثمر العقاري يواجه العديد من التحديات الحالية، والتي تتطلب مرونة المستثمرين في مواجهتها وتنويع الأسواق التي يسوق مشروعاته بها.
وحول نية الشركة للاستثمار في مدينة العلمين الجديدة، أكد أن توسعات شركته تتم وفقا للدراسات والتي تدفع الشركة للتركيز في مشروعاتها القائمة بالقاهرة الجديدة وأسيوط.
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