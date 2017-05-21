قال الإعلامي نشات الديهي، إن الخونة الذين يعيشون في الخارج وينتقدون ويسبون مصر هم “ولاد حرام”، موضحًا أن المصريين الذين شربوا من نهر النيل ويسبون مصر هم ملعونين في كل الكتب.

وأضاف “الديهي”، مقدم برنامج “بالورقة والقلم”، المذاع عبر فضائية “تن”، اليوم الأحد، أن كل مصري يهين بلده وهو ليس له اسم غير ابن حرام، متابعًا “مصر عظيمة والمصريين مش حاسين بيها”.